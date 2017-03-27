自由車環台賽》最後衝刺摔一堆 陳建州第17

前勁隊陳建州(前)拿下亞洲車手第5名。 （中華民國自由車協會提供）

前奧運選手艾德溫奪冠

〔記者廖聿偉／台北報導〕2017年自由車環台賽昨於台北市站展開激烈競速，天候不佳，陰雨綿綿、路面濕滑，最後進終點前的決勝石板路急彎，主集團車手衝刺卡位，慘摔一片，我國前勁車隊「小黑」陳建良也遭波及、功虧一簣，無緣搶進前10，最終由美國依盧密哥倫比亞籍的倫敦奧運選手「印第安納瓊斯」艾德溫，以總成績1小時39分08秒掄元。

今年環台賽台灣並未籌組國家隊，前勁車隊是本屆唯一由台灣選手所組成的隊伍，20歲小將陳建州首次比環台賽，表現出色，終點前技巧性地過彎，避開領先集團的集體摔車，最終拿下第17，超越去年台灣「衝刺王」巫帛宏的25名，同時是今年亞洲車手的第5名。

首站台北市站從台北市政府前出發，經松高路、仁愛路樹蔭大道至國家一級古蹟景福門後折返回市政府，單圈10.4公里，繞行8圈共83.2公里，是經典的城市繞圈賽，有利衝刺型選手大顯身手。

身高僅167公分的艾德溫在哥倫比亞是知名的運動明星，曾獲國家運動英雄獎的肯定，也曾拍攝多支廣告；去年於環台賽南投縣站奪下單站第二，今年在首站就衝出好采頭。艾德溫說，有去年的經驗，對地形更了解，賽前刻意降低胎壓，以應付台北站關鍵的石板路，加上隊友抬轎，如願抱走冠軍。

第二站新北市站將於今早9點半展開競輪。