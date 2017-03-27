SBL》裕隆第4節失守 達欣2連勝

達欣布拉（左）下半場有效控制犯規，肆虐裕隆禁區。（記者林正堃攝）

布拉、蘇翊傑、周儀翔 合得62分

〔記者林岳甫／新北報導〕達欣洋將布拉、蘇翊傑與周儀翔昨合得62分，及林宜輝在第4節進帳12分，以92：84打敗裕隆，在總冠軍系列賽取得2：0領先。雙方第3戰明天晚上7點繼續在新莊體育館進行。

布拉自認前役打得不理想，此戰首節攻下8分，卻也吞下3犯，導致第2節無法上場，好在他下半場有效控制犯規，持續肆虐裕隆禁區，全場繳出23分、11籃板；主控蘇翊傑首戰攻下22分，這回又有20分、7助攻的好表現，他的表現更獲主帥邱大宗讚賞。

達欣主控蘇翊傑（右）攻下20分，表現獲主帥邱大宗讚賞。（記者林正堃攝）

達欣2連勝的最大關鍵，在於全隊皆有不錯表現，同時也都有人在關鍵時刻跳出來，前天是林冠綸投進2顆致勝三分球，昨日改換林宜輝挺身而出，邱大宗說：「我們團隊表現很不錯，且連2場比賽都有不同的球員在關鍵時刻跳出來，也將對方的反彈力量壓了下去，感謝所有人的努力，才能贏得比賽。」

SBL在第3季總冠軍戰開始實施7戰4勝制，共出現5度2：0的領先，僅第6季台啤最終遭達欣逆轉，痛失王座，另4次皆能順利登基，代表達欣很有機會摘下隊史第2冠。

裕隆周士淵先發 奪21分

裕隆昨將胡凱翔拉下先發，改由首戰得分掛蛋的周士淵上場，他全場13投7中，包括3顆三分彈，攻下21分，「男模」呂政儒揮別前天13次出手僅命中3球，及罰球離譜5罰皆墨的陰霾，攻下16分，無奈他們連2戰在第4節發生「末節症候群」，又將勝利拱手讓出。

裕隆前役末節僅11分進帳，昨雖有18分進帳，卻被林宜輝的神勇表現打亂了節奏，主帥魏永泰說：「對於0：2落後的情況，我並不擔心，因為我們球員都有打出水準，且整體表現都不錯，只要在第4節多注意，還是有機會。」