LPGA起亞菁英賽》錢珮芸第11名 再創個人佳績
2017/03/28 06:00
台灣女將錢珮芸昨在LPGA起亞菁英賽，以68桿打完最後1回合，總計279桿並列11名。（資料照，錢珮芸提供）
〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將錢珮芸昨在LPGA起亞菁英賽，以68桿打完最後1回合，總計279桿並列11名，再創個人最佳。南韓李美林打出65桿，以總計268桿，6桿之差輕鬆奪冠。
錢珮芸前9洞打得非常出色，抓了4個博蒂，還在第5洞打下老鷹。她說：「那個5桿長洞旗子插在最難打的地方，我第2桿就攻上果嶺，只剩9呎，能推進老鷹真的很不容易。」
錢珮芸前9洞只花31桿，一度衝到並列第3，但後9洞進帳不多，仍寫下開季至今最佳名次。龔怡萍以70桿繳卡，總計288桿並列59名。
李美林出發時只領先1桿，她第1洞就打博蒂，前9洞賺5桿，加上後9洞兩隻小鳥，以無柏忌完美收尾，快意封后。這也是她在LPGA的第3勝，前兩次都在2014年。
南韓柳蕭然前16洞也賺了7個博蒂，一度追到只落後3桿，但最後兩洞沒有進帳，反吞1個柏忌，最後以274桿和美國恩絲特並列第2。
以贊助商名額參賽的南韓選手安是眩，最後1回合大爆發打下63桿，改寫比賽最低桿和球場紀錄，不過前3回合沒打好，只並列31名。
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