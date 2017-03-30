NBA》勇士連三季60勝 教頭最快200勝

哈登再度繳出大三元，仍無法幫助火箭擊敗勇士。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士隊昨作客火箭主場，「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森聯手出擊，合攻57分，一路壓著火箭打，終場以113：106收下本季第60勝，也締造連三季60勝紀錄，幕後功臣總教練柯爾則榮膺北美四大職業運動最速達200勝教頭。

勇士昨作客火箭，柯瑞拿下全場最高的32分，率隊寫下8連勝。（歐新社）

柯瑞全場拿下32分、10籃板、7助攻、2抄截，K.湯普森25分，火箭哈登則繳出24分、11籃板、13助攻的大三元數據，但他命中率欠佳，全場20投僅5中，靠罰球賺進雙位數得分。火箭落敗的關鍵在最拿手的三分球熄火，全場31投5中，命中率僅16.1%，勇士不只進攻華麗，防守上也頗能壓制對手策略。

勇士總教練柯爾成為NBA史上最快拿下200勝的教頭。 （今日美國資料照）

三分球命中率低 火箭熄火

柯爾2014年婉拒尼克隊職缺，結束電視講評工作，選擇加入勇士隊教練團，柯爾表示，他知道自己接手了令人稱羨的團隊，這群年輕勇士們當年就繳出51勝成績，隔年他們摘下隊史第二座總冠軍，上季則以傲人的單季73勝改寫聯盟紀錄。

51歲的柯爾僅花費238場，超越「禪師」傑克森花270場達到200勝的最快紀錄，以美國體壇最快速度達成200勝里程碑，他謙虛地說：「我知道我非常幸運，遇到這群受教又有天分的球員。」

勇士隊寫下隊史首次連三季60勝紀錄，也是NBA史上第六隊，前五隊分別是公鹿、塞爾提克（2度）、湖人與公牛隊，勇士目前累積200勝，有望突破公牛當年三季加總的203勝。但聯盟龍頭勇士隊無暇慶祝，今天將在聖安東尼奧遭遇另一強權馬刺，兩隊目前相差僅2.5場勝差，儘管球隊背靠背出賽，柯爾透露，不會輪休球員，全力以赴。

對於緊湊賽程，格林則顯得興奮，「時機來得剛好，球隊必須打出高張力、高專注度的比賽」。柯瑞也很期待，他表示，不管打的是主場或客場，他們的目標就是贏球。