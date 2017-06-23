林威廷5打點 悍將6月首勝

林威廷昨五打數敲三支安打，只差三壘安打就達成完全打擊，灌進生涯新高五分打點，拿下單場ＭＶＰ。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕林威廷昨對統一獅之戰，五打數敲三支安打，只差三壘安打就達成完全打擊，灌進生涯新高五分打點，拿下單場ＭＶＰ，最終富邦悍將九：五贏球。

六月歷經一和六敗後，終於拿下首勝，總教練葉君璋說，「其實這段期間球員表現沒有太差，能贏球就好。」

跟嘟嘟纏鬥16球敲安 寫中職紀錄

五局上，林威廷與先發投手潘威倫纏鬥十六球，其中十二顆界外球，在兩好三壞球後敲出一壘安打，富邦球員休息室響起歡呼聲，這也創下中職史上面對單一打席被安打最多投球數紀錄，原紀錄為二○○八年十月七日La new熊許文雄投十四球，被兄弟象陳瑞振敲安。

賽後林威廷秀出球棒笑說，「打到上面都有吳志揚（球印有中職會長吳志揚的字樣）了耶。」他表示，這個打席打到一半護指套斷掉，每打一球他就必須撿起掉在地上的護指套。

林威廷生涯對潘威倫卅八打數敲十八安，打擊率高達四成七四，他表示，嘟嘟控球好，所以逼自己把球看得更清楚，和速球投手相較，他打控球好的投手較有信心。

只差三壘安打 完全打擊擦身而過

接下來兩打席林威廷分別擊出二壘安打、三分砲，葉總認為，林威廷已慢慢抓到擊球節奏，具有纏鬥性；近況不佳的林威廷說，最近看影片發現自己十球當中有九球沒跟進來，和嘟嘟對決完，之後幾次打擊跟球有比較好。

富邦先發洋投力猛投六局失三分，拿下本季第四勝，有無機會續留，葉總並沒有把話說死，他表示，這一場力猛投球整體感覺還不錯，是否留下還要跟公司討論，力猛的問題是身體看起來不舒服。不過力猛強調，他並沒有傷，也沒有身體不適。

力猛投手丘拾獲剪刀 獅防護員掉的

昨有一段小插曲，統一獅防護員馮張榕第二局上場處理游擊手吳國豪眼睛進沙，醫療用小剪刀不慎掉在投手丘，下個半局被力猛拾獲，連忙拿給工作人員，力猛說，「我看到白白的東西，很明顯，滿驚訝的。」