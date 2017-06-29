世大運箭在弦上 亞洲盃先開射

世大運射手群將繼續在7月初的亞洲盃以賽代訓。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕2017年亞洲盃射箭第三站暨世界排名賽，7月4日將於國立體大舉行，這場賽事同時也是台北世大運前的最後一場測試賽，近期在世界盃屢創佳績的譚雅婷、魏均珩等好手，都期待能再替地主留下獎牌，以賽代訓備戰世大運。

台灣射箭隊近日才在世界盃美國鹽湖城站收下1金3銀1銅，其中譚雅婷個人就包辦反曲弓女團金牌、個人賽及混雙銀牌，她透露，其實年初在上海站狀況並不佳，不過自從去年經歷里約奧運洗禮後，比賽時心態變得更沉穩，才能漸入佳境。

對於愛徒陷入小低潮，教練倪大智表示，先前譚雅婷一直處於高強度的壓力中，奧運過後半年，本來就是休養期，因此在今年初重啟訓練後，狀況有起伏，絕對屬於正常情形，如今從上一站世界盃的表現來看，譚雅婷狀況已回復至8、9成，預計8月世大運期間就能回到顛峰。

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