看問題》青奧一生一次 選拔竟一戰定生死

2018青奧桌球國手選拔賽昨落幕，但這種「一次定生死」的單敗淘汰選拔制度，究竟是如桌協所說符合「公平、公開、公正」原則，還是像打「柏青哥」一樣賭運氣，仍有討論空間。

事實上，桌協原本在7月就提出「一次性」選拔賽，但不到兩天就被體育署以「尚未核備」為由要求下架。不久後，體育署提出「積分制」，選拔賽成績只佔40%，另外入選成人國手可加20分，獲得18歲及15歲國手選拔賽第一名，及全中運高男組、國男組單打金牌也同樣加20分。

但這項積分制被部分家長認定是為某人量身打造，直接找立委向體育署表達「關心」。現在只要被扣上「選拔不公」罪名就有如驚弓之鳥的體育署，只好要求桌協召開選訓會議，最後全體選訓委員一致通過取消積分制，「以公平、公開、公正原則，採單淘汰賽制」。

青奧4年才一次，加上年齡限制，每個運動員一輩子只能參加一次，只用一次選拔賽就決定誰代表台灣出征，真的公平嗎？

以日本為例，日本桌協早在今年3月就公告，由10月份18歲世界排名最佳的球員代表參加亞洲區資格賽；香港則分兩階段徵選，第一階段先依世界排名選出最佳前6名，再取男、女各4人晉級第二階段內部賽，由教練依內部賽名次做為遴選青奧資格賽國手重要參考。兩國作法都比台灣嚴謹、公平。

如果台灣未來所有國際賽選拔都比照這次青奧，用「一次定輸贏」，那桌球選訓委員會也可以解散了，因為已毫無功用。

（記者許明禮）

青奧國手選拔採單敗淘汰制，林昀儒昨在選拔賽連勝4場，順利拿下青奧桌球亞洲區資格賽代表權。（記者許明禮攝）