日職》軟銀洋聯封王 刷新最速紀錄

軟銀昨於太平洋聯盟封王，奪回冠軍寶座，球員開心地空拋監督工藤公康慶祝。（取自每日體育）

〔記者徐正揚／綜合報導〕軟銀昨天靠戴斯潘、柳田悠岐都貢獻3分打點各敲1轟，配合東浜巨6局失1分的優質先發，以7：3擊敗西武，封王魔術數字歸零，自2015年後再奪太平洋聯盟冠軍，也刷新洋聯最快速封王紀錄。

較前年快1天 4年3度稱王

軟銀前年於9月17日改寫洋聯最快封王紀錄，今年提早1天再創新猷，也是4年內第3次在例行賽封王，包含前身南海鷹、大榮鷹是隊史第20次聯盟優勝，10月18日起將於主場迎戰季後賽第1輪的勝隊，在6戰4勝制的季後賽第2輪擁有1勝優勢。

西武2局下靠山川穗高的陽春彈先馳得點，軟銀於4局上靠柳田的2分彈以2：1首次超前，5局上一口氣灌進4分奠定勝基，7局上戴斯潘用陽春彈加買保險；軟銀於1日首次點亮魔術數字「M16」後，以10戰拿9勝快速攻頂。

監督工藤公康執教3年兩度率隊封王，賽後激動落淚，他指出，去年例行賽沒拿優勝又輸掉季後賽，今年一整年都在想著如何拿回優勝，確定封王後才如釋重負，感謝全隊拚戰整季從沒放棄，下個目標是奪回「日本一」。

廣島昨吞敗 最快今央聯封王

廣島昨天打完6局以4：2領先養樂多，有機會與軟銀攜手寫下日職史上第4次、59年來第1次央聯與洋聯同日封王紀錄，但7局上先被代打大松尚逸敲出適時安打一棒扳平，8局上又被代打奧村展征擊出高飛犧牲打，以4：5被逆轉敗，魔術數字停在「M1」，要連續2年拿下央聯優勝延後到今天。