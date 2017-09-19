打開新版國體法開關 系列一》新法「除舊」 會員組成藏眉角

（製表：記者王元鴻）

新版國體法通過後，各界期待這部新法像「啟動開關」般，一按下去就掃除數十年體壇沉痾，點亮台灣體育光明未來。看似單純，實際上光是要按開關這個程序，就充滿詭譎多變眉角。

新版國體法要啟動前，最主要的前置作業，就是確定遊戲規則，會員入會、團體會員資格認定，以及選舉方式，套用在每一個協會，光是遊戲規則就吵翻天，各方基於前科，充滿絕對不信任感，改革與被改革者都不爽，只好對負責規劃前置作業的體育署丟石頭，署長林德福被兩方人馬打得滿頭包，晚上失眠，只能上網大戰鄉民。

體育署被質疑「為舊勢力護航」，幾個爭議點，包括會員入會審查、團體會員與個人會員理事比例等。如果深入了解體育署這些前置作業的邏輯，也許有不同的解讀，新版國體法要面對的，是過去數十年台灣體壇運作的封建時代機制，想要「按開關」般一步到位談何容易，體育署除了排除萬難讓新法落實，還要學習用民眾能夠理解的語言，解釋他們所做的努力，否則事倍功半。

舊勢力把持協會 各顯神通

目前「特定體育團體章程範本」草案中建議，團體會員和個人會員理事比例都不超過50%，被認為爭議最大，若看過去數十年的例子，沒有協會被掌控的標準模式，不同基因卻產出相同結果，像網球協會沒有團體會員，只有171個個人會員。團體和個人會員都最多的跆拳道協會，由2萬多個人會員依比例產生會員代表投票。常被點名的棒協，機制與跆協雷同（詳見附表），而285個團體會員、183個個人會員的羽球協會，最近偷跑改選卻大翻盤。

團體會員開放程度 更應著墨

代表協會改革理想性的體改聯會，憂心團體、個人理事若分流選不過半，就會被舊勢力團體控制，以排協為例，共26個團體會員、180個個人會員，理事比例若都是50%，自然就有這種疑慮，但若依新法精神，包括團體會員和個人會員都有新的入會機制，協會沒有正當理由不得拒絕，基數將大幅放大，倒是新團體會員的開放程度與認定標準，更應著墨討論。（記者王元鴻）