裙襬搖搖焦點球星》現任球后柳蕭然 鐵桿技巧出眾

柳蕭然6月下旬站上世界女子高爾夫排名第1，迄今已連續16週。（資料照，記者林正堃攝）

現任世界球后柳蕭然今年領銜來台參加裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽，她是目前LPGA選手當中球風最穩健的球星之一。

2012年起 與裙襬搖搖結緣

柳蕭然轉入職業11年，2012年加入美國LPGA巡迴賽，累計已拿到5勝，勝場數不算多，其中卻有2場是女子五大賽。真正讓她出類拔萃的數據是累計73場打進前10名，光是今年就有10場。

實戰之中，柳蕭然的鐵桿技巧出眾，為自己製造不少機會，今年在LPGA巡迴賽裡，她的上果嶺率高達76.6%，排名前4名，這是她在激烈競爭的環境中，能夠佔有一席之地的關鍵。

4月份在延長賽贏得女子大賽ANA Inspiration高球賽之後，柳蕭然的生涯成就再添新頁，加上其他4場大賽也有不錯的名次，讓她在上個月贏得今年勞力士阿妮卡女子大賽獎座；更讓她在6月下旬站上世界女子高爾夫排名第1，成為歷來第11位球后，迄今已連續16週。

柳蕭然在LPGA巡迴賽一直以爽朗的笑容、認真的態度，在球迷心中留下深刻印象。她和裙襬搖搖高爾夫基金會結緣甚早，裙襬搖搖2012年開始贊助柳蕭然，她也來台參加過裙襬搖搖舉辦的世界女子高球名人賽，賽後還留下來參加青少女高爾夫教學活動，擔任講師親自為年輕選手示範。

對台灣球迷來說，柳蕭然並不陌生，從2012年開始她已參加過4次LPGA台灣錦標賽，歷來參賽最佳名次是去年在美麗華球場並列第2，今年以球后之姿再次來台參賽，肯定會是場上焦點之一。

（記者趙新天）