2017 台北世大運

NBA季前分析》巫師一強獨大 熱火雙塔來尬

2017/10/15 06:00

巫師沃爾。（資料照，美聯社）

熱火卓吉奇（左）。（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕近幾年東南區強權老鷹，今夏放掉明星大前鋒米爾塞普和中鋒豪爾德，進入重建期，取而代之的是兵強馬壯的巫師，去年例行賽已攀升至東部第四，今夏用兩紙大約留住「牆壁狀元」沃爾和逐漸打出身價的前鋒波特，搭配畢爾，組成堅強的「鐵三角」，新球季可望稱霸東南區，甚至有實力撼動東部前兩強塞爾提克和騎士。

老鷹重建期 黃蜂怕傷兵

黃蜂巴頓。（資料照，美聯社）

上季一口氣失去魏德和波許兩大主力的熱火，原被看衰成為爐主大熱門，但靠著年輕球員打出新氣象，季末拉尾盤打出30勝11敗戰績，離季後賽僅差1勝，新球季捲土重來，球團留住原班人馬，再補進具有出色投射能力的中鋒歐利尼克，與「火鍋王」懷特塞德組成「黑白雙塔」，加上已獨當一面的斯洛維尼亞控衛卓吉奇，有望重返季後賽行列。

魔術戈登（右）。（資料照，美聯社）

黃蜂新球季迎來31歲的「魔獸」豪爾德，雖然近幾年身手退化，不復當年在魔術時期的勇猛，也不再是聯盟第一中鋒，但禁區的防守能力仍不容小覷，加上場均雙位數以上的籃板球，將帶給黃蜂內線很大的助益，搭配上季打出生涯年的一哥沃克，本季有望吊車尾進季後賽。最大隱憂仍是傷兵，繼去年季初傷了奇德吉克里斯特，今年熱身賽輪到巴頓，左手韌帶撕裂傷勢不輕，歸期未定。

老鷹施洛德（右）。（資料照，美聯社）

魔術近幾年不停換血，每年夏天幾乎都大刀闊斧送走一票球員，但重建方針始終沒確立，已連5年未打進季後賽。今夏同樣補進以J.西蒙斯為首的6名球員，但仍缺乏獨當一面的明星球員來領導球隊，「灌籃王」A.戈登雖擁有驚人彈跳力和爆發力，但僅22歲，要成為一哥尚不成氣候，本季魔術戰績難有起色，將和老鷹爭奪東南區爐主。

（圖：資料照，美聯社）

相關關鍵字： NBA 熱火隊 魔術 亞特蘭大老鷹 老鷹隊 巫師 邁阿密熱火 黃蜂 雷霆 夏洛特黃蜂 熱火 華盛頓巫師 老鷹 巫師隊 NBA季前分析

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.