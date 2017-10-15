NBA季前分析》巫師一強獨大 熱火雙塔來尬

巫師沃爾。（資料照，美聯社）

熱火卓吉奇（左）。（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕近幾年東南區強權老鷹，今夏放掉明星大前鋒米爾塞普和中鋒豪爾德，進入重建期，取而代之的是兵強馬壯的巫師，去年例行賽已攀升至東部第四，今夏用兩紙大約留住「牆壁狀元」沃爾和逐漸打出身價的前鋒波特，搭配畢爾，組成堅強的「鐵三角」，新球季可望稱霸東南區，甚至有實力撼動東部前兩強塞爾提克和騎士。

老鷹重建期 黃蜂怕傷兵

黃蜂巴頓。（資料照，美聯社）

上季一口氣失去魏德和波許兩大主力的熱火，原被看衰成為爐主大熱門，但靠著年輕球員打出新氣象，季末拉尾盤打出30勝11敗戰績，離季後賽僅差1勝，新球季捲土重來，球團留住原班人馬，再補進具有出色投射能力的中鋒歐利尼克，與「火鍋王」懷特塞德組成「黑白雙塔」，加上已獨當一面的斯洛維尼亞控衛卓吉奇，有望重返季後賽行列。

魔術戈登（右）。（資料照，美聯社）

黃蜂新球季迎來31歲的「魔獸」豪爾德，雖然近幾年身手退化，不復當年在魔術時期的勇猛，也不再是聯盟第一中鋒，但禁區的防守能力仍不容小覷，加上場均雙位數以上的籃板球，將帶給黃蜂內線很大的助益，搭配上季打出生涯年的一哥沃克，本季有望吊車尾進季後賽。最大隱憂仍是傷兵，繼去年季初傷了奇德吉克里斯特，今年熱身賽輪到巴頓，左手韌帶撕裂傷勢不輕，歸期未定。

老鷹施洛德（右）。（資料照，美聯社）

魔術近幾年不停換血，每年夏天幾乎都大刀闊斧送走一票球員，但重建方針始終沒確立，已連5年未打進季後賽。今夏同樣補進以J.西蒙斯為首的6名球員，但仍缺乏獨當一面的明星球員來領導球隊，「灌籃王」A.戈登雖擁有驚人彈跳力和爆發力，但僅22歲，要成為一哥尚不成氣候，本季魔術戰績難有起色，將和老鷹爭奪東南區爐主。

（圖：資料照，美聯社）