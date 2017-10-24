悍將開訓 4大不老天王也來

富邦悍將高國輝（右起）、羅嘉仁與林哲瑄一同暖身。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將昨在新莊棒球場展開秋訓，也是全隊季後首次在明年主場練球，由隊長高國輝領軍，復健中的林哲瑄也自行隨隊，前統一獅總教練陳連宏最快下週在高雄與球隊會合。

富邦今年秋訓為期5週，第1週先在北部熱身，下週一南下高雄義大醫院燕巢棒球場進行後4週，總教練葉君璋表示，今年秋訓與去年不同之處，在於團隊訓練部分降低、個人指導的比率提高。

日前傳出陳連宏可望加入富邦教練團，葉總指出，此事尚未定案，但應該有機會，一切由球團發言為準，站在球隊的立場，他覺得最理想的狀況，是陳連宏能於下週加入。

秋訓對象以年輕球員為主，資深球員可以不參加，高國輝、羅嘉仁、吳宗峻、增菘瑋仍隨隊訓練，高國輝戲稱4人是「秋訓4大天王」，他表示，今年大多數時間花在受傷與復健，幾乎整年都在休息，季後持續維持練習與體能，希望在明年春訓前找回打擊手感。

吳宗峻今年在一軍出賽48場，已是近5年新高，他仍覺得太少，雖然年底就滿33歲，自認心態與體能仍很年輕，希望利用秋訓多練多學，「公司有請大聯盟教練來，一定可以學到一些新的東西。」

林哲瑄季末跑壘時左腳受傷，目前可正常跑步，還要一段時間才能全速衝刺，因獨自一人做復健有點無聊，既然球隊安排練球，就來跟著活動一下，順便轉換心情。