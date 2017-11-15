賈吉、貝林傑 全票當選新人王

道奇貝林傑（資料照，美聯社）

暌違20年 史上第4對

洋基賈吉（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟昨宣布新人王票選結果，美聯的洋基賈吉和國聯的道奇貝林傑毫無意外地脫穎而出，雙雙拿到全部30張第1名選票。

賈吉和貝林傑成為大聯盟史上第4對全票通過的新人王，上一次是1997年的紅襪賈西亞帕拉和費城人羅倫。

賈吉52轟 打破新人紀錄

賈吉和貝林傑突出的長打火力是贏得新人王的主因，賈吉以52轟打破馬怪爾創於1987年的大聯盟新人全壘打紀錄；貝林傑的39轟也改寫國聯新人紀錄，2人合計91轟大幅改寫新人王組合最多全壘打紀錄，原本由馬怪爾（49）和聖地牙哥（18）保持的67轟。

賈吉表示：「這真是不可思議的一年！」去年球季末他首度上大聯盟，打擊率只有0.179，84打數被三振42次，今年春訓時還不知道有沒有機會進入開季名單。

「回顧春訓就是爭取工作，那是我每年春訓的心態。」賈吉表示：「甚至是在小聯盟時，我想我必須挺身而出拿到1個位置，沒有東西會平白無故送給你。」

貝林傑代班 卡位第4棒

貝林傑原本被認為最快9月球隊擴編才會上大聯盟，由於岡薩雷茲受傷，4月底貝林傑提前被叫上大聯盟，本來只是代班幾天，但他靠著大棒子成為道奇當家第4棒。

「我知道不會進入開季名單，所以我全力以赴去準備今年球季，」貝林傑表示：「在適當的時候被叫上大聯盟非常重要，特別是在心理層面，因為有機會去完成目標。」