吳志揚︰澳聯、沖繩若加盟 特案處理

中職會長吳志揚（特派記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園機場報導〕針對澳洲與沖繩相繼有意組隊加盟中職，會長吳志揚表示，雙方都只是初步提案或提議而已，中職原則上希望有本土的第5、6隊，能再加入國外的參與會更熱鬧，澳聯、沖繩若要加入將以特案處理。

吳志揚指出，澳洲比較正式，由聯盟透過政府系統表明意願，作法是組一隊來打台灣整個球季，中職球隊不需要去澳洲比賽，但這與中職擴編辦法的期待有所不同，已經請澳聯回去研究，在符合中職相關辦法的條件下，看需要做哪些調整。

吳志揚表示，沖繩由民間交流人士提議，覺得有機會組隊來台打中職，但中職也要派隊去沖繩比賽，透過各有主場的互動振興沖繩觀光，畢竟不像澳聯是由聯盟提出，想法比較不成熟，他與駐日代表處討論後，希望對方能先找到沖繩在地棒球人士支持。

仍要本土第5、6隊

吳志揚強調，聯盟會針對特殊狀況進行考量，外隊若要加入應會以特案處理，不僅讓中職更熱鬧，球風也更多樣，「他們能配合我們的辦法做小幅微調，當然最好，但目前感覺不太可能，他們只是要派隊來參加中職球季，也不太可能參加中職選秀。」他說。

吳志揚表示，中職原則上仍要有本土第5、6隊，但不是用喊的就會有，國內經濟環境也要考慮進去，體育署也協助在法令上鬆綁，希望在「運動產業發展條例」增加更多可能性，讓公股持股不超過50％的企業也可以投資職棒。