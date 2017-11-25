理光盃女子日巡賽》好手感延續 盧曉晴單獨領先

台灣女將盧曉晴連2天在理光盃女子日巡賽繳出好表現，第二回合結束暫以總計136桿單獨領先。（取自JLPGA官網）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA巡迴賽封關戰理光盃女子日巡錦標賽，台灣女將盧曉晴連著兩天都有好表現，昨第2回合她又打出68桿，以總計136桿續保領先。

兩桿之差 領先南韓李明英

第2回合壓軸出發的盧曉晴，昨天打下1個老鷹、4個博蒂和兩個柏忌，連續兩回合都以低於標準桿4桿完賽。目前她以兩桿之差領先南韓的李明英，今兩人將同組對決。

盧曉晴賽後表示，球運真的很不錯，第13洞的第2桿剩下233碼，她有些失擊偏右，卻被風帶了回來，落上果嶺剩下12呎左右，讓她推進老鷹，她說：「失擊反而變成幸運球，上了果嶺還很靠近旗位，真的是運氣好。」隨後的第14洞，盧曉晴又從20碼處短切進洞打下博蒂，當時她領先4桿，第15洞她吞下柏忌，李明英則在第17洞抓鳥，才追近至兩桿之差。

盧曉晴指出，第2回合開賽前，其實她在練習場時，球打得並不好，她說：「那時心裡也不知道該怎麼辦，有點不安，沒想到結果還不錯，高爾夫有時真的是令人想不透啊。」對於最後兩天決戰能否贏得今年的第4勝，盧曉晴則認為，如果能打出跟第2回合相似的內容的話，應該有機會。

除了李明英落後兩桿，暫居第2，日本選手穴井詩和笠律子，第2回合都打出71桿，以140桿排名下滑到並列第3，落後盧曉晴4桿。

競逐賞金女王的日本選手鈴木愛，昨天只打出73桿，總計144桿退至並列11名。鈴木愛這場比賽只要打進單獨第6就能確定年度獎金排名第1。她的主要競爭者金荷娜和李明英至少都要搶得冠軍，再看鈴木愛的排名才能決定年終名次。