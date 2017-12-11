威力盃》李振綸制霸5局 台東封王

台東縣奪下第5屆台彩威力盃冠軍，這也是隊史第2冠。 （記者倪婉君攝）

余政陽冠軍戰開轟 獲MVP

台東縣先發投手李振綸在冠軍戰中一夫當關，投5局無失分，勇奪大會投手獎。 （記者倪婉君攝）

台東縣隊長余政陽獲最有價值球員。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕第5屆台彩威力盃的冠軍戰沒有再爆冷門，昨由台東縣繼2014年後再抱回冠軍盃和百萬元獎金；個人獎項方面，台東縣也是大贏家，在冠軍戰雙雙開轟的余政陽獲最有價值球員、鄭家均則是打擊獎第1名，勝投李振綸抱回投手獎。

抱回百萬獎金 隊史第2冠

桃園市爆冷未晉4強後，台東縣就最具冠軍相，昨以10：0在5局擊退新竹市，台南市則以12：1在4局扣倒雲林縣，首度抱回季軍。新竹市獲頒50萬元，台南市和雲林縣則分獲20萬及10萬元獎金。

教練心情複雜

沒打過有獎金的

台東縣領隊方穎豐表示，孩子們真的很努力，也感謝教練團全心投入，只是他坦言心情滿矛盾，「因為從來沒有打過有獎金的比賽，就試著以沒有獎金的思考方式，儘量用正確的方式去指導小孩子。」

王牌左投李振綸完投5局只被敲3支安打，完全封鎖竹市，台東縣教練謝竣翔認為，李振綸在這場比賽有投出霸氣，我對他說：「你在入選U12世界盃時，是唯一的5年級球員，就該把實力投出來！」

已小六的李振綸則說，這場就是專心照捕手指示投進好球帶，覺得表現還可以。對於前3局隊友只得1分，李振綸也不會緊張，他認為打完U12後球速有變快，目前最快球速約110公里。

其實4局打完，台東縣只以3分領先，但4下成功用雙殺守備瓦解新竹市的滿壘攻勢，謝竣翔說：「那個雙殺非常關鍵，整個士氣都打上來。」台東縣5局上一舉攻得7分，竹市總教練卓文華也說完全無法突破對方投手，但這是竹市首次打進冠軍戰，已很滿意這次成績。