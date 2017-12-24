YY棒球訓練營》張育成明年目標：拚上大聯盟

下週三返美的張育成昨喊話，「有信心明年拚上大聯盟！」（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕為期兩天的「YY Baseball Camp」打擊和內野守備訓練營昨開跑，師資包括張育成、林子偉和王勝偉，學員都是非科班出身的棒球愛好者，下週三返美的張育成喊話，「有信心明年拚上大聯盟！」

旅美4季，今年張育成在印地安人2A繳出打擊率2成20、24轟、66打點的成績，1個月前球團將他放進40人名單，明年參加大聯盟春訓，盼一舉躍上大聯盟。

長期待在大聯盟並打出好成績的亞洲內野手並不多，主守游擊的張育成認為，其實心態是最重要的，只要心態正確，做每一件事都沒有很難，他的目標就是站穩大聯盟。

林子偉擔任「YY Baseball Camp」打擊和內野守備訓練營師資。（記者羅志朋攝）

林子偉：大聯盟春訓守備練習 強調基本動作

林子偉預計1月底返美備戰新球季，長期接受美式訓練，他認為，美國棒球不只偏重打擊，守備也很重視，守備訓練質量非常紮實。

林子偉說，大聯盟春訓內野手每天都分好幾組做守備練習，強調基本動作，「沒有人是基本動作不好，守備卻很強的。」他解釋，春訓時教練不會讓一名內野手接一、兩籃的球，因為一次接太多動作會跑掉，會要求接10到15球，每個動作都做確實，這樣守備的型才會固定。

明年1月6、7日打擊和外野守備訓練營緊接著登場，師資包括王柏融、林哲瑄、高國輝和張正偉，地點同樣是在國立體大棒球場。