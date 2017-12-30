兩個哥哥旅美 張偉聖暫不跟進

興大附農張偉聖青棒最終戰，賽後接受泥巴浴洗禮。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕大阪府明星隊昨在MAZDA台日青棒賽季軍戰，以6：0擊敗興大附農，拿下第3名；這也是張偉聖高中最終戰，賽後隊友在一壘側紅土區灑滿水，他魚躍式撲向泥水灘，完成「青棒引退儀式」。

興大附農季軍戰不敵大阪明星隊。（記者廖耀東攝）

張偉聖是旅美好手張進德、張育成的弟弟，就讀興大附農因故輟學1年多，20歲的他明年才畢業，接下來的青棒賽事因超齡無法報名，昨役成了高中生涯最終戰。

日前桃園盃，張偉聖撲壘造成左手腕輕微骨折，因不願錯過和隊友並肩作戰的機會，他帶傷征戰台日青棒賽，昨役2支0，最後一打席以三振收場。他說，「很珍惜和隊友一起在場上奮戰，即使手不太舒服還是要上，算是圓夢。」至於左手腕傷勢，他表示會再請醫生檢查，嚴重的話就要開刀。

張偉聖原是外野手，1年多前在哥哥張育成建議下改練游擊，興大附農總教練顏良吉認為，張偉聖改守內野較有機會，守備和速度是優勢。明年張偉聖可望報名中職選秀，自評有機會站穩一軍。

興大附農季軍戰落敗

昨役大阪柿木蓮先發6局、根尾昂後援3局皆無失分，柿木蓮拿下勝投；興大附農前兩任投手黃紹睿、陳璽文各投3局，皆失3分，黃紹睿承擔敗投。

顏良吉說，「日本打者擊球後全力衝刺，反觀我們打者打出去慢慢跑，沒有很積極，日本選手態度值得學習。」