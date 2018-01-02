開年3大訓練營 大王、恰恰接力出擊

王柏融（資料照）

〔記者郭羿婕／台北報導〕棒球營越來越多，非球季期間也十分熱鬧，2018年首週就有3大訓練營接力開跑，中職主辦的打擊營將於元月3至6日率先展開，6至7日有王柏融領銜的YY打擊及外野守備營，7日則是彭政閔主導的訓練營壓軸登場，都很有看頭。

彭政閔（資料照）

中職去年底將佛州棒球農場的訓練引進台灣，請來王建民協助執教；今年初再邀芝加哥Fastball USA棒球學校創辦人萊恩（Mike Ryan）來台，開設為期4天的打擊營，主要對象為12歲以上的球員及各級教練，前2天是教練營、後2天為選手營。

Fastball USA與棒球農場同系統，中職秘書長馮勝賢和球星彭政閔、高志綱、郭阜林等人都曾赴芝加哥上課，萊恩將帶3位助理教練到台中洲際球場教學，高志綱和郭阜林也會到場指導。

YY外野營週末在桃園國體大球場進行，師資包括王柏融、林哲瑄、高國輝、張正偉，主打國手級陣容，王柏融和高國輝去年底都赴美自主訓練，也可望帶回不同的技術分享。

彭政閔創立「台灣火星人運動發展協會」，週日也首度開辦訓練營，地點選在北市南港高工，免費讓30名國中生參加，去年12月初開放報名不到10小時即額滿，不僅恰恰擔任講師，另邀耿伯軒、陳江和、鄭錡鴻等人授課，以投、打、守及肌力的自主訓練為主，有別於一般打擊或投手營。