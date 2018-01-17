近況僅勝爐主 大帝稱滿意隊友

詹姆斯拿到全隊最高32分，仍無力挽救騎士。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士近10戰狀況異常低迷，就算詹姆斯在場上奮戰許久，都難以挽救劣勢，眼前克城軍可藉由昨與勇士之戰，及剩下季賽進行調整，設法在季後賽開打前，找出「矮腳虎」I.湯瑪斯的使用說明書及真正的贏球方程式。

騎士近10戰僅拿2勝，放眼聯盟各隊近況，他們只比東部爐主魔術1勝9敗出色，讓外界質疑他們今年能否再度爭奪總冠軍。

33歲詹姆斯昨對勇士上場36分15秒並進帳32分，但騎士仍無法贏球，詹皇仍對隊友的努力不懈感到滿意。言下之意，詹姆斯不擔心球隊近況，畢竟騎士上季也遭遇諸多低潮，去年1月、3月及4月都勝少敗多，最終雖痛失東部例行賽龍頭寶座，照樣在東部季後賽殺無赦，連3年叩關總冠軍戰。

騎士目前戰績26勝17敗，居東部第三，想晉級季後賽並非難事，即便現今近況低迷，及此次碰上勇士又失利，但他們只要擁有詹姆斯坐鎮，就鐵定是聯盟強隊，眼前只需在這批陣容中找出勝利方程式。

最大關鍵為I.湯瑪斯，畢竟他初來乍到，且剛傷癒復出，狀況尚在調整。昨他上場31分59秒雖是加盟騎士以來最久，但出手21次僅中8球，他坦言，「我還需要找回過往的狀況，我會繼續努力練球，趕緊找回最佳狀態。」