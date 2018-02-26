「高雄馬」朱盈穎突圍 北高都封后

朱盈穎在高雄MIZUNO國際馬拉松女子組勇奪國內冠軍。（記者粘藐云攝）

國內女子組奪冠 總排第6

〔記者粘藐云／高雄報導〕2018高雄MIZUNO國際馬拉松昨清晨6點20分於世運主場館熱鬧開跑，全馬男子組冠軍由肯亞好手查爾斯拿下，女子組冠軍則是內蒙古好手何引麗，國內冠軍為「超強素人跑者」朱盈穎，她跑出3小時01分，寫生涯最佳。

今年的高雄馬拉松共有來自日本、菲律賓、香港等33個地區、近700位國外跑者參與，還有超過2萬名國內跑者加入，國別數及人數都再創新高。

來自高雄的世界球后戴資穎昨驚喜現身，力挺家鄉大活動，與高雄市長陳菊一同擔任鳴槍嘉賓，受到跑者熱烈歡迎。

全馬男子組前5名都由肯亞選手包辦，第1名的查爾斯以2小時17分40秒完賽，他曾在2016年高雄馬拉松奪冠，今年再度來台挑戰寫下佳績，也讓他開心表示，對這個城市留下美好印象。

挾著在台北馬拉松封后的氣勢，朱盈穎昨以3小時01分完賽，拿下國內第1名、總排名第6，她表示時間已是個人最佳成績，不過距離理想目標還差一點點，期待之後能夠跑進3小時。

前一次參與高雄馬，朱盈穎因拉傷成績不如預期，再度來到港都挑戰自我，她說：「沿路很多小朋友幫我們加油，感受到大家的熱情，高雄真的很不一樣。」

接下來將挑戰萬金石馬拉松，朱盈穎表示，當地氣候應該會更舒適，不過因為在海邊，得克服逆風的問題，還有很多地方得努力。