超越盧彥勳 莊吉生成新台灣一哥

莊吉生下週世界排名可望上升到第120，將超越盧彥勳成為新台灣一哥。（資料照，記者廖振輝攝）

下週排名升至120

〔記者粘藐云、蔡亞樺／綜合報導〕去年台北世大運奪下男單金牌的網球好手莊吉生，近來打出好成績，下週世界排名可望上升到第120，將超越盧彥勳成為新台灣一哥，昨ATP官網特別撰文介紹他。

在美國長大的莊吉生，世大運以一口流利台語受訪，一夕爆紅也深受台灣球迷喜愛。莊吉生先在上週溫內特卡挑戰賽拿到亞軍，本週在紐波特網賽二連勝闖進8強，雖未能挺進4強，但表現仍獲關注，ATP官網撰文記錄他的故事。

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官網提到，莊吉生畢業後並未繼續網球之路，而是擔任商業分析師，失業後靠著網球開啟人生新旅程。莊吉生表示，一切令人難以置信，一開始他只打算給自己兩年時間在網壇闖蕩，並靠著家人、朋友及教練的支持，渡過難關。

「夜市小球王」曾俊欣拿下法網、溫網青少年男單冠軍，回台後行程滿檔，昨和父親曾育德拜會體育署長高俊雄，分享心得也商討未來轉職業的規劃。

曾俊欣明年念大學，也符合世大運參賽年齡，高俊雄提前預約，希望他能代表台灣出征。下一站挑戰美網，曾俊欣表示，不會特別有壓力，「看到大家為我加油，讓我更有動力。」

曾俊欣返母校傳承

曾俊欣昨返回母校北市中山國小，受到學弟妹熱烈歡迎，他的國小教練陳名米也現身。曾俊欣下場指導學弟妹球技，勉勵他們要比別人更努力，自律也很重要，包括飲食、體能，才不易受傷。

曾俊欣（左）帶回溫網毛巾致贈體育署長高俊雄。（記者粘藐云攝）

曾俊欣（中）返回母校中山國小，學弟妹獻花迎接。左一為父親曾育德。（記者簡榮豐攝）