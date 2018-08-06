亞洲盃男排賽》台灣隊長陳建禎 旅日大豐收

「黑狗」陳建禎今年扛起台灣隊長的重任，期待率隊超越上屆亞運第9名的成績。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣排壇史上首位旅日的男排球員「黑狗」陳建禎，上季在日本表現亮眼，除了拿下最佳得分、最佳攻擊兩大獎項外，還一舉抱回最高殊勳獎（最有價值球員），今年他扛起台灣隊長的重任，率領大家出征亞洲盃和亞運。

上季抱回最高殊勳獎

28歲的陳建禎，這次第3度參與亞運，也可能是最後一次登上亞運舞台，他說：「已經接近3字頭了，是該把機會讓給其他學弟。」他透露從國家隊退休後，會把重心放在自己的職業生涯，下季也會繼續在日本打球，如果可以，會想要打到35歲再退休，現在身體狀況也維持得很好。

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身為球隊老大哥，又有旅外經驗，陳建禎會把自己在日本的收穫和訓練方式與學弟們分享，「有些學弟也會跟著我一起練，我也期待他們能越來越好。」他認為去了趟日本後眼界大開，並感受到自己職業球員的身分，練習也會更有動力。

近幾年來台灣排球風氣逐漸興盛，陳建禎透露，自己在國外看企排轉播，畫面帶到觀眾席，發現球迷較以往多出許多，令他相當感動，「很希望未來我回到台灣打球，還能看到這麼多人。」

盼亞運超越上屆成績

上屆仁川亞運只拿下第9名，令陳建禎很不甘心，「那段時間，大家其實有點喪志，但這幾年有慢慢找回信心。」他透露最近大家配合逐漸上軌道，期待今年亞運能超越之前的成績。