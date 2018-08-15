亞洲少棒賽》大勝斯里蘭卡 台投捕爭「出名」

謝誠威 （大會提供）

江承軒、謝誠威 張趙紘（大會提供）

非傳統名校出身 江承軒（大會提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2018年亞洲少棒錦標賽，台灣隊雖由桃園市取得代表權，不過陣中球員來自各地，昨率隊以29：0輕取斯里蘭卡的投捕搭檔江承軒、謝誠威，來自新北市非傳統名校，江承軒就讀土城國小、謝誠威則念麗園國小。

台灣隊總教練王宜民說，陣中幾位捕手曾測試傳二壘速度，謝誠威僅需1.9秒，是全隊最快。謝誠威就讀的麗園國小，由前兄弟象「屠龍手」陳憲章擔任總教練，球隊主要練軟式棒球。

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謝誠威在麗園多半擔任游擊手，4年級時也常蹲捕，「兩個位置都能勝任，教練平時也教導很多。小學剛入學時，球隊還沒成立，成立之後因為想打球就加入，能當學校第一個國手覺得很光榮。」

左投江承軒昨擔任先發，教練團計畫複賽時讓他擔任後援投手。江承軒母校土城國小成軍邁入第8年，去年才改練硬式棒球。

教練︰樂見更多學校組隊

由於選拔賽時以縣市為單位組隊，台灣隊僅隊長朱宏樺來自王宜民執教的桃園大勇國小。王宜民樂見更多學校組球隊，「過去家長可能不放心孩子打球，但現在即使是競技少棒隊，也不會只偏重練球，有潛力的選手能有舞台發揮，教練們也能看到更多人才。」

張趙紘單場雙響砲

台灣隊昨大勝斯里蘭卡，張趙紘單場雙響、曾聖安也有全壘打演出。王宜民說，由於兩隊實力有落差，比分大約到15分差時，就考慮要短打，但又擔心對方認為不尊重，「這場比賽球員態度都有展現，發揮正常。」