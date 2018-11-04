留住克蕭後 道奇再搶菊池雄星？

西武左投菊池雄星將挑戰大聯盟，美日媒體都高度關注他的落腳處。（資料照，取自日刊體育）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕道奇留住王牌克蕭後，同時觀望其他補強戰力，包括長期觀察的27歲西武左投菊池雄星；菊池也獲多隊關注，美媒甚至幫他「配對」，預估他有望落腳水手，或以3年合約加盟遊騎兵。

西武同意菊池透過入札制度挑戰大聯盟，球探評估他能扛起球隊的先發輪值中段班，美、日媒體也密切留意他的動態。美國《橘郡紀事報》和日本Full-Count網站都有消息指出，道奇是最有可能簽下菊池的球團之一，道奇棒球事務部總裁佛里曼也坦言，一直有關注菊池，並讚賞他投球能力優異。

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《紐約郵報》評比自由球員，將菊池列為第23位，預測他會以3年3000萬美元合約加入遊騎兵。另傳出對菊池感興趣的球隊，還包括水手、洋基、費城人等隊，其中，有美媒認為，先發投手需要補強、與日本關係密切，都是水手看上菊池的關鍵。

美媒評比 投球型態像孔賓

菊池進日職以來都效力西武，8季累積73勝46敗、防禦率2.77，包括今年出賽23場、戰績14勝4敗、防禦率3.08，163.2局飆出153次三振。美媒指出，他的投球型態類似前響尾蛇左投孔賓，而孔賓也是今年自由球員市場最大咖投手。