SBL熱身賽》台銀NBA球星 首戰只拿11分

台銀網羅具NBA資歷的史密斯，但可能體能、默契未進入最佳狀況，無法率隊在熱身賽開紅盤。（記者廖耀東攝）

洋將史密斯與伍茲 體能默契未展現

台啤209公分的塞瑟夫是烏克蘭國手。（記者廖耀東攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕為解決本土經驗稚嫩的問題，台銀決定網羅具NBA資歷史密斯和上季在PBA菲律賓職籃表現出色的伍茲，昨2人在第16季SBL熱身賽首戰展現不錯競爭力，但體能、默契未進入最佳狀況，台銀以74：77敗給台啤。

台啤洋將艾德。（記者廖耀東攝）

台銀在花蓮觀護盃測試回鍋B.戴維斯、亨利，但2人身手不如預期，隨後捲鋪蓋走人。27歲、208公分的史密斯曾在火箭與林書豪當隊友，在NBA奮戰5季、出賽149場，場均4分、3.3籃板。近年他在各國當浪人，如今加盟台銀最大目標是率隊重返季後賽。

32歲、196公分的伍茲上季在菲國聯賽繳出場均27分、10.2籃板，昨他上陣26分鐘，展現優異進攻能力，出手16次、命中7球，包括3記三分球，拿到全隊最高18分。不過，他最後關頭因滑倒發生失誤，無緣幫台銀扳平戰局打延長賽。至於史密斯上場27分鐘，繳出11分、11籃板、3助攻及3阻攻。

史密斯上週抵台、伍茲更是本週才到，練球次數都偏少。台銀主帥韋陳明對2人表現滿意，眼前最大任務是把握熱身賽及練球機會，設法加強本土及洋將之間的默契配合。

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台啤網羅歐洲長人 塞瑟夫獨拿12分

台啤209公分的塞瑟夫是烏克蘭國手，196公分的艾德來自立陶宛，綠衫軍是聯盟唯一都網羅歐洲洋將的隊伍。昨塞瑟夫拿出歐陸長人擅於策應的能力，繳出12分、4籃板、3助攻及2阻攻，艾德小試身手貢獻9分、4籃板與3助攻。