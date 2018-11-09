台灣隊總教練 擬從中職4隊挑選

〔記者林宥辰／桃園機場報導〕中職聯隊二度揚威日本福岡，昨光榮凱旋，熱情球迷接機。不過，比起日、韓兩大亞洲強權都早已啟動奧運備戰，台灣隊未來12強賽、甚至奧運，要由誰來掌兵符，球迷相當關注。

日本隊以公司化方式組軍，職棒層級現階段由稻葉篤紀擔任總教練，台灣方面則尚未決定總教練。這次台日交流賽期間，就發生日本媒體以為「蔗總」黃甘霖將揮軍12強的誤會。

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一級賽事的組訓權，體育署現全權交給中華職棒聯盟主導，會長吳志揚說，總教練人選和方向還須再討論，「是否像日本那樣尋求專任總教練，還要再討論。不過，日本的國家隊公司是一體的，我們畢竟只有一級賽事組訓權，職棒現階段也就只有4隊，有沒有常設總教練的必要性，我想還要再討論。」

吳志揚說，中職各隊總教練對職棒球員已很熟悉，中職近幾年也安排不少交流賽，不排除就從4隊總教練當中找到最好的人選，如此一來也更有成效，「中職有許多好教練，這兩次交流賽，我們也讓不同的總教練來帶，也磨練選手經驗，教練們也能更熟悉所有球員。」

吳志揚也透露，之前就已和棒協理事長辜仲諒溝通過，今天起也會啟動，和棒協之間預計今天就會開會協調。

中職聯隊昨凱旋歸國。（記者姚介修攝）