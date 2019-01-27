東契奇新秀紀錄 追上詹皇、杜蘭特

19歲東契奇昨天面對活塞，繳出32分、8籃板與8助攻成績。（今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕獨行俠斯洛維尼亞裔新秀19歲東契奇，昨天面對活塞繳出32分、8籃板與8助攻成績，成為聯盟詹姆斯、杜蘭特之後，第三位未滿20歲完成此數據的球員，他跟隊友D.史密斯合攻51分，聯手助隊以106：101贏球。

未滿20歲 搶32分8籃板8助攻

以19歲又332天年齡，東契奇完成32分、8籃板與8助攻，追上前輩詹姆斯、杜蘭特腳步，未來潛力無限，這也是他本季第五度得分破30，他被網友封為「最強新人王」，目前場均來到20.2分，人氣頗高的他，在明星賽球迷投票中，西部僅落後詹姆斯，但是球員跟媒體票數排名並不高，導致落選先發。

遞補進明星賽 機會很高

不過東契奇持續繳出優異成績單，有機會拚明星賽替補，獨行俠教練卡萊爾表示，西部可能有球員無法出賽，加上東契奇本來就很出色，遞補進入明星賽的機會很高，連客隊活塞教頭凱西都稱讚他非常有天分，未來前途無可限量，絕對值得明星球員頭銜，更何況球迷都投給他了。

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另外，東契奇確定受邀參加技術挑戰賽，喜愛他的球迷們，可望在明星賽週末見到偶像。

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