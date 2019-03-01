足球》南韓之光！ 孫興愍拿下倫敦足球獎最佳球員

拿倫敦足球年度最佳球員的孫興慜。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕表現火燙的南韓天王孫興慜（Heung-Min Son）拿下倫敦足球年度最佳球員獎項，擊敗眾家好手，包括托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）隊友凱恩（Harry Kane）、切爾西的比利時天王阿扎爾（Eden Hazard）、水晶宮（Crystal Palace）的湯森（Andros Townsend），以及兵工廠的奧巴梅洋（Pierre-Emerick Aubameyang）。

孫興慜這賽季於各項賽事出賽34場，踢進16球9助攻的優異表現，並且帶領南韓國家隊於2018亞運男足奪金，幫助全隊免除21個月的兵役。

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另外值得一提的是，熱刺隊主教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）拿下最佳教練獎項，熱刺隊包辦了此典禮兩個最大獎項。

這賽季表現非常優異的孫興慜，奪獎實至名歸。（資料照，法新社）

熱刺隊主教練波切蒂諾獲最佳教練獎。（路透社）

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