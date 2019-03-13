中職》大聯盟跟進兄弟假性先發調度 伯納：Cool！

中信兄弟總教練伯納發表大聯盟有球隊去年實施假性先發的想法。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕去年球季很長一段時間，中信兄弟採「假性先發」調度，當時總教練是史耐德，伯納擔任投手教練，今年伯納升任總教練，他強調，今年投手調度應該不會用假性先發。

有趣的是，去年上半季兄弟用假性先發後，不久，以光芒為首的大聯盟多支球隊，也採假性先發調度，伯納笑說，「我們先做（假性先發），然後大聯盟球隊再做，想想這還滿酷的。」

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伯納解釋，去年有一陣子球隊牛棚表現不穩，所以才會嘗試假先發調度，讓洋投丟後面局數，希望今年一整季都不會用到，對目前牛棚投手他有信心。

在伯納作戰藍圖當中，今年開季洋將會採二投一野，包括艾迪頓、萊福力、艾銳克，先發輪值其他3個位置由本土投手競爭，開季以楊志龍、陳琥、蔡齊哲機會較大，今天黃恩賜要投3局，若狀況無大礙也是強力候選，伯納強調，這周公辦熱身賽結束會比較明朗。

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