MLB》賽後都在做什麼？ 紅襪球員靠這招培養感情

紅襪球員左至右分別是柏格茲、德弗斯和瓦茲奎茲。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕當大部分紅襪球員都已經坐上巴士，準備出征前往客場比賽，有些許球員駐足休息室，開啟另一波「場外戰爭」，逐漸成為球員之間培養感情的方式。

《The Athletic》記者Jen McCaffrey春訓期間跟著紅襪走訪，他在採訪期間發現球員時常聚在一塊打牌，內野手柏格茲（Xander Bogaerts）相當熱衷，「我跟達文森（Darwinzon Hernandez）組隊玩21點，我們拿下6連勝，氣勢真的很旺。」他開玩笑的說，「我已經跟他達成組隊延長協議了！」

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紅襪投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）也透露，除了打牌之外，有時候還會玩桌球，甚至是聚在一起玩紅襪線上遊戲，但撲克牌最為方便，也最能激起球員的鬥志。

「我們打牌不只是為了打發時間，而是享受打敗對手的感覺，而且打牌需要很投入，真的很激烈。」羅德里奎茲說，「有時候可能很多選手會覺得打完球乾脆回家躺在沙發上，但我們會利用這段時間待在一起培養感情。」

今紅襪客場挑戰老虎，雙方以4：4握手言和，林子偉連4場未出賽。

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