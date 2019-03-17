全運三連霸何盡平傷後復出 萬金石馬拉松國內第2信心大振

全運三連霸的何盡平，選用361°競速鞋款FEISU出賽2019萬金石馬拉松。（361° Taiwan／提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕全台唯一國際田徑總會（IAAF）銀標認證的2019年萬金石馬拉松，「361°之星」 何盡平以國內第二名完成傷後復出的第一場全馬，令全運會「三霸王」提振信心，準備挑戰今年10月桃園全運四連霸壯舉，並朝明年東京奧運邁進。

35歲的何盡平來自金門，這位2016年里約奧運馬拉松國手經歷左腳跟手術，沉寂一年多後，再獲國際運動品牌361° 青睞，簽下贊助金額達百萬台幣的複數年合約，讓他無後顧之憂投入訓練，如今萬金石牛刀小試，2小時36分21秒逐漸找回狀態，「我最近比較少安排長距離特訓，就是不希望為了拉高強度而適得其反，今天感覺相當不錯，也有跑出預期成績。」何盡平表示，接下來安排出國移訓，預計今年6、7月到中國或日本等地，慢慢提升強度。

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何盡平在競爭激烈的國內組突圍而出。

（361° Taiwan／提供）

重返賽道就拿到國內組第二名佳績，僅次2小時31分51秒完成衛冕的周庭印，讓何盡平對東山再起的決定更加篤定，「重新開始總是不容易，但我做了不少心理調整，對未來能否達成目標的壓力放小，但也不是不注重成績，而是我選擇要再當選手，朝著明年奧運目標努力，至少這次不會有遺憾了！」談及今年全運尋求馬拉松四連霸的難辛挑戰，何盡平則認為：「要看實力恢復多少，這樣對自己狀況就更清楚，接下來則安排奧運達標賽事，為奧運積分努力。」

何盡平傷後復出的第一場全馬以國內第二名坐收。（361° Taiwan／提供）

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