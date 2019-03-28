跆拳》不只莊佳佳 仁川亞運金牌女將黃韻文遭禁賽2年

黃韻文（藍衣）。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華奧會今日下午公布使用禁藥選手11人名單，如今再爆出前奧運跆拳道國手、現任桃園市政府體育局長莊佳佳遭禁賽，而她屬於被世界跆拳道總會（WT）放在禁賽名單中，除此之外2014年仁川亞運跆拳道女子53公斤級金牌黃韻文竟也名列其中。

莊佳佳當過亞運、奧運國手，在國際跆壇踢出不少佳績，贏過2011年深圳世大運女子73公斤金牌，以及2015年光州、台北67公斤級銀牌，以及2015年世界錦標賽金牌，並於2017年世大運宣佈退役。不過，她因未向世界反禁藥組織（WADA）回報行蹤遭禁賽2年，將於今年10月2日期滿。

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黃韻文在仁川亞運風光摘金，但2016年里約奧運因體重無法控制宣布棄賽，而在WT於今年1月頒布的禁賽名單，她因禁藥於2018年8月11日遭禁賽2年，將在2020年8月10日結束禁賽。至於她禁藥並非在仁川亞運期間，因此不用繳回獎牌、獎金等。

跆拳國手莊佳佳日前才剛宣誓就職桃園市政府體育局長。（資料照，記者謝武雄攝）

莊佳佳與黃韻文都遭到禁賽。（圖片取自WT Table of Suspensions （2015~18））

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