中職》相隔1071天 富邦昔日勝投王再登板先發

富邦悍將先發投手林晨樺上次先發已經是1071日前。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將本季3場先發交給土投，其中陳仕朋包辦2場都吞敗，另一場吳世豪無關勝敗，這3場先發皆投不滿5局就被打爆退場，合計防禦率10.80，昨陳仕朋先發4局被敲8安失4分，表現不算太理想。

悍將總教練陳連宏認為，陣中先發本土投手有愈來愈好的趨勢，陳仕朋投球沒能力有太大問題，就是面對壘上有人狀況下，當下調整還要再加強。

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昨天羅力在二軍投球，陳連宏表示，羅力目前球速還沒完全回來，預計4月12日回一軍，不過還是要看近期狀況而定；至於伍鐸方面，陳連宏透露，近期教練團有溝通過，伍鐸仍希望投1休4，至於索沙則按照正常先發輪值下去丟。

明天悍將對統一獅預計推出側投林晨樺先發，對決潘威倫，上一次林晨樺先發已是2016年4月30日的事了，相隔1071天再度先發，陳連宏說，預計採雙先發應戰，林晨樺先投，吳世豪在後面待命接手。林晨樺2013年以15勝奪聯盟勝投王。

今年悍將團隊打擊率0.258，遠落後於桃猿的0.313，7戰4轟為全聯盟最少，長打率0.357也是四隊之末。

陳連宏說，最近蔣智賢和胡金龍因傷缺陣，所以長打率會比較低；蔣智賢則認為，其實團隊打擊火力並不差，只是得點圈有人情況下，發揮得沒那麼理想。

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