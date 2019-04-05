中職》盜壘王獎項面臨強勢挑戰 王威晨笑稱帶起風潮

中信兄弟王威晨。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕去年下半季不久，王威晨就幾乎確定搶下盜壘王獎項，之後跑出單季44盜，睽違10個球季中職再有人單季超過40盜。今年開季不久，Lamigo桃猿隊快腿陳晨威就強勢出擊，今天賽前也以3次盜壘暫居領先，未來兩人的「速度戰」值得關注。

王威晨說，每場比賽他的想法都很簡單，希望能夠以速度壓迫對手，這樣就很值得開心，「有別隊內野手跟我說過，我跑壘給他們壓力很大，對我而言蠻值得開心的。相反的，晨威在跑壘時，我們守備壓力也很大。」

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王威晨說，去年他只差2場全勤，今年的目標一樣是放在全勤出賽，獎項挑戰與否則是球季中段才會去想。不過，聽聞陳晨威也想挑戰盜壘王，他則開玩笑說：「是我去年帶起一波風潮嗎？這樣也很不錯啊，有競爭才有成長。」

桃猿Lamigo陳晨威本季累積3次盜壘成功。（資料照，記者黃耀徵攝）

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