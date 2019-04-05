中職Live》許基宏適時安打 兄弟 1：0 桃猿

第三局：

3局上，王威晨敲安，1出局後，王威晨盜上二壘，陳子豪、許基宏遭到三振，兄弟留下殘壘。

第二局：

2局下，朱育賢、廖健富連續安打，鍾承祐犧牲觸擊護送跑者上到二、三壘。余德龍遭到三振，陳晨威敲一壘方向平飛球遭到接殺，桃猿再留下殘壘。

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第一局：

1局下，2出局後，藍寅倫敲二壘安打，林泓育敲內野安打，桃猿攻占一、三壘，下棒郭嚴文敲右外野飛球出局，桃猿留下殘壘。

1局上，林書逸挨觸身球，陳子豪、許基宏連續安打，兄弟先得1分。

兄弟王威晨。（記者方賓照攝）

賽前：

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〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿在自家主場迎戰中信兄弟進行三連戰，桃猿推出洋投李茲，本季他先發2場，戰績0勝1敗防禦率4.76；兄弟則推出本土投手楊志龍，他前一場先發對悍將，繳出6局失2分好投，防禦率為3。

中信兄弟先發投手楊志龍。（記者方賓照攝）

中信兄弟先發投手楊志龍。（記者方賓照攝）

桃猿洋投李茲。（記者方賓照攝）

桃猿洋投李茲。（記者方賓照攝）

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兩隊先發打線：

中信兄弟

1.王威晨 二壘手

2.林書逸 左外野

3.陳子豪 右外野

4.許基宏 三壘手

5.彭政閔 一壘手

6.張志豪 中外野

7.詹子賢 指定打擊

8.黃鈞聲 捕手

9.王勝偉 游擊手

先發：楊志龍

Lamigo桃猿

1.陳晨威 游擊手

2.林智平 三壘手

3.藍寅倫 左外野

4.林泓育 指定打擊

5.郭嚴文 二壘手

6.朱育賢 一壘手

7.廖健富 捕手

8.鍾承祐 右外野

9.余德龍 中外野

先發：李茲



朱育賢。（記者方賓照攝）

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