舉重》瞄準東京奧運！「舉重女神」郭婞淳先在全大運暖身（影音）

「舉重女神」郭婞淳。（記者簡榮豐攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「舉重女神」郭婞淳今天與李智凱、張志豪、蔣淯安一同出席運動品牌Under Armour新品宣傳活動，身為明年台灣在奧運的奪金希望，背負許多壓力，郭婞淳說：「會用正面的態度去面對。」

郭婞淳（左2）今天與李智凱、張志豪、蔣淯安一同出席運動品牌宣傳活動。（記者簡榮豐攝）

郭婞淳在去年12月的卡達盃舉重賽後，未再參與大型賽事，且膝蓋進行PRP治療，休息一陣子後，她將在今年全大運小試身手，找回比賽的感覺，她也打趣地表示，自己已經25歲，訓練量已經無法和過去相比，但心態上更成熟，「以前面對比賽挫折，都很容易悲觀，但現在不會，即便前面舉失敗，也不會影響舉最後一把的心情。」

請繼續往下閱讀...

隨著年紀和經驗逐漸增長，郭婞淳透露，教練林敬能現在會放手讓她自行決定訓練菜單，「訓練上可以自己按照身體狀況去衡量，習慣之後還蠻有成就感的。」

郭婞淳。（記者簡榮豐攝）

郭婞淳透露，教練林敬能現在已經會放手讓她自行決定訓練菜單。（記者簡榮豐攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/