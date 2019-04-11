高球》佛度盃業餘高球 中華中學許凱俊奪總冠軍

左起許凱俊、賴昱禓、 劉芃姍、宋有娟、范揚嘉，獲108年佛度盃台灣高球錦標賽各分組冠軍，將代表我國參加2020年佛度杯亞洲區決賽。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕108年佛度盃台灣業餘高爾夫錦標賽11日上演「王建民的學弟們」大內鬥，中華中學許凱俊在延長加賽第二洞，以1桿之差擊敗台北市大新鮮人范揚嘉，贏得總冠軍，並獲頒佛度本人親自監造的總冠軍獎盃。

打完3輪，男子U21和U18組第一范揚嘉、許凱俊，均以220桿居所有選手之冠，按規定以驟死賽決定總冠軍。延長賽第一洞兩人均打PAR，第二洞范揚嘉在洞口一米處失手，柏忌收場，許凱俊則把握住一碼短洞推桿，平標準桿贏得總冠軍。

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旅美棒球投手王建民高中和大學分別就讀土城中華中學和台北市大，至今仍是母校知名度最高的傑出校友，學弟們也都以他為榮，這場延長賽不論誰勝，贏家都是「王建民的學弟」。

許凱俊表示，他打球從不隨身携帶手機避免干擾，或許就是這股專注，讓他心無旁騖，保住總冠軍。

事實上許凱俊今天是帶著領先3桿出發，但仍陷入後勢走軟的危機，打了76桿，只抓下1隻小鳥，險象環生，所幸驟死賽頂住壓力，未讓冠軍飛走。范揚嘉第三輪則打71桿，他在第二洞雖然演出3柏忌，仍未自亂陣腳，守住分組冠軍，取得2020年佛度盃亞洲決賽資格。

獲得分組冠軍的選手，包括男子U21歲范揚嘉、U18許凱俊、 U16桃園平鎮國中賴昱禓（231桿），女子U21南湖高中宋有娟（226桿）、女子U16南湖高中劉芃姍（233桿）共5人，均獲佛度親自簽名的邀請函，將代表我國參加2020年3月在越南峴港舉行的亞洲區佛度盃決賽。

今年佛度盃台灣錦標賽各組冠軍特多新面孔，包括范揚嘉、許凱俊、宋有娟等三人都是第一次在全國性大賽稱王封后。其中女子U21歲組宋有娟因父親為國立體大高爾夫教授宋定衡、祖父宋永祥又是高球大老，雖享有高球世家美譽，但始終與后冠絕緣，直到今日才完成冠軍零的突破，且總成績排名第七，可謂光耀門楣、一飛沖天。

女子U16歲冠軍劉芃姍則終結了半年多的冠軍乾旱期，她在去年秋季賽奪冠後，因為更換鐵桿，陷入低潮，今天終於揮別陰霾，展露自信。

佛度盃台灣高球錦標賽前兩名都獲頒獎牌，各組亞軍分別是男子U21歲巫耀微、U18葉佳胤、U16張簡克諺，女子U21陳文芸、女子U16 吳侑庭。

許凱俊在驟死在打敗范揚嘉贏得 108年第14屆佛度盃台灣高球錦標賽 總冠軍，衆球友向他灑水道賀。（高協提供）

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