「坐牢也甘願！」瘋狂女球迷衝進球場跟貝林傑「討抱抱」

〔即時新聞/綜合報導〕洛杉磯道奇隊今(24)日在主場以再見轟力退做客的科羅拉多洛磯隊,連續3場都是以新秀的全壘打氣走洛磯,在道奇球場內也發生了有趣的事情,一名道奇女球迷直接衝進場內要強行熊抱道奇外野手貝林傑(Cody Bellinger),隨後便遭到球場保全制伏。

綜合外媒報導,一名瘋狂的女球迷在比賽進行到九局時衝進場內「熊抱」貝林傑,貝林傑表示一開始只聽到群眾的歡呼聲,接著就看到這位球迷跑到他面前「討抱抱」,這位女球迷獲得擁抱後隨即遭到保全制伏並帶離球場。

根據洛杉磯道奇隊的粉絲行為規定,所有進入比賽場地的球迷會因為違規而被馬上帶離球場,有可能還會被起訴,因此貝林傑在女球迷被壓制時問她「妳知道妳要坐牢嗎?」,但這位女球迷只回答「是的,我知道,但是為了這一切都值得」。

請繼續往下閱讀...

貝林傑事後也表示自己的擁抱沒有那麼特別,希望未來若有球迷要在比賽過程中衝到場內給他一個大擁抱之前,還是要三思而後行。

A security guard tries to stop a fan hugging Dodgers outfielder @Cody_Bellinger after she ran on the field in the ninth inning. @Dodgers went on to sweep the Rockies as rookie Will Smith hit a three-run three walk-off. #Dodgers won 6-3. @latimesphotos @latimessports pic.twitter.com/BXbg20un9c