「坐牢也甘願！」瘋狂女球迷衝進球場跟貝林傑「討抱抱」

一名道奇女球迷直接衝進場內要強行熊抱道奇外野手貝林傑（Cody Bellinger），隨後便遭到球場保全制伏。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯道奇隊今（24）日在主場以再見轟力退做客的科羅拉多洛磯隊，連續3場都是以新秀的全壘打氣走洛磯，在道奇球場內也發生了有趣的事情，一名道奇女球迷直接衝進場內要強行熊抱道奇外野手貝林傑（Cody Bellinger），隨後便遭到球場保全制伏。

一名道奇女球迷直接衝進場內要強行熊抱道奇外野手貝林傑（Cody Bellinger），隨後便遭到球場保全制伏。（法新社）

綜合外媒報導，一名瘋狂的女球迷在比賽進行到九局時衝進場內「熊抱」貝林傑，貝林傑表示一開始只聽到群眾的歡呼聲，接著就看到這位球迷跑到他面前「討抱抱」，這位女球迷獲得擁抱後隨即遭到保全制伏並帶離球場。

根據洛杉磯道奇隊的粉絲行為規定，所有進入比賽場地的球迷會因為違規而被馬上帶離球場，有可能還會被起訴，因此貝林傑在女球迷被壓制時問她「妳知道妳要坐牢嗎？」，但這位女球迷只回答「是的，我知道，但是為了這一切都值得」。

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貝林傑事後也表示自己的擁抱沒有那麼特別，希望未來若有球迷要在比賽過程中衝到場內給他一個大擁抱之前，還是要三思而後行。

A security guard tries to stop a fan hugging Dodgers outfielder @Cody_Bellinger after she ran on the field in the ninth inning. @Dodgers went on to sweep the Rockies as rookie Will Smith hit a three-run three walk-off. #Dodgers won 6-3. @latimesphotos @latimessports pic.twitter.com/BXbg20un9c — Allen J. Schaben （@alschaben） 2019年6月24日

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