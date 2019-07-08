NBA》還是想組三巨頭？ 火箭有意網羅雷霆「威少」

魏斯布魯克可能將與雷霆分道揚鑣。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆將球星P.喬治（Paul George）交易去快艇後，將進入重建期，陣中另一位明星控衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）也可能在開季前就被交易出去，而今傳出火箭隊有易發動三方交易，來網羅這位「大三元製造機」。

在失去P.喬治（Paul George）後，魏斯布魯克與球團雙方都了解，雷霆隊即將進入重建階段，對於重建的球隊來說，他那4年1.7億美元的合約無疑是相當大的負擔，所以日前有美媒報導，指出魏斯布魯克與他的經紀人一同向雷霆隊總管普雷斯蒂（Sam Presti）商討未來動向。

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而在魏斯布魯克被擺上交易桌後，馬上就吸引多支球隊，其中還包括擁有「雙核心」的火箭隊，不過《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）今卻在推特表示，有消息人士透露，火箭這筆交易的談判恐怕需要很長一段時間，要尋找符合雷霆需求的第三方球隊以及最後該怎麼達成，都是非常大的挑戰。

上季開季表現不佳的火箭，雖季末拉尾盤挺進季後賽，但5年內卻4度在季後賽敗給勇士，提前遭淘汰。而火箭傳出兜售陣中包括P.J.塔克（P.J. Tucker）、E.戈登（Eric Gordon）以及卡培拉（Clint Capela）等主力球員，希望新球季能再補進一位球星，與哈登（James Harden）和保羅（Chris Paul）組成三巨頭，

《The Athletic》記者Sam Amick則表示，除了火箭之外，活塞和熱火隊也都對魏斯布魯克有相當大的興趣。

火箭在季後賽4度遭勇士淘汰。（資料照，美聯社）

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