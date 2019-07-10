中職》比川崎更大咖 當年高津幫台中球場裝兩台冷氣

擁有美、日、韓三國職棒經驗的日籍高津臣吾，是轉戰台灣職棒的日本球員中資歷最顯赫的大咖級投手。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職新軍味全龍延攬38歲日本球星川崎宗則將擔任客座教練兼球員，消息一出引發熱議，他曾獲世界大賽冠軍和日本一榮耀，也是第一、二屆世界棒球經典賽日本隊奪冠成員，戰功彪炳，不過要論中職史上最大咖日本助拳人當屬高津臣吾。

側投的高津臣吾是著名救援王，日職生涯拿到286次救援成功，兩年大聯盟資歷拿下27次救援成功，2008年轉戰韓職英雄隊奪8次救援成功，2010年高津臣吾以41歲高齡加盟興農牛，月薪13000美元，當時台灣球迷嚇一跳，驚呼這麼大咖的日本球星竟然來台獻技。

請繼續往下閱讀...

高津臣吾老當益壯，效力興農期間出賽40場，戰績1勝2敗26次救援成功、防禦率1.88、每局被上壘率0.86，表現亮眼，絲毫不見歲月痕跡，無奈該年總冠軍賽興農遭兄弟象4戰橫掃，高津臣吾1場都沒上，眼睜睜看著兄弟黃潮彩帶海落下，不久離台，這也是他感到相當遺憾的事情，目前高津臣吾擔任養樂多二軍監督。

高津臣吾來台最驚人的「事蹟」，就是當年他在興農所在主場台中球場，由於球員休息室和更衣室沒有冷氣，只有兩台電扇，到了夏天悶熱難耐，他二話不說自掏腰包裝兩台冷氣，隊友全受惠。

高津臣吾平常喜歡趴趴走，一來台灣就買了一台中古車，到台中球場練球或比賽都自己開車，對隊友、球迷和工作人員態度相當客氣，完全不見大牌球星架子，興農陣中本土投手也從他身上學到不少東西。

興農高津臣吾。（資料照，記者劉信德攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法