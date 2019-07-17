籃球》無懼丹娜絲颱風撲台 金門金城盃籃球賽點燃戰火

金門金城盃籃球邀請賽今天在金城國中體育館火熱開打。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕無懼丹娜絲颱風撲台，金門縣金城盃籃球邀請賽今天傍晚在金城國中體育館火熱開打，開幕賽的「大小金門之戰」，烈嶼鄉公所以108:74輕取金門高中小將。主辦單位表示，來自台灣的UBA大專籃球聯賽公開組球隊台灣藝術大學、中州科技大學，將與在中國自2011至2018年，8年6進「中國大學生籃球聯賽」的寧波大學一爭高下，將是觀賽重點。

金城鎮長李誠智說，邁入第28個年頭的金城盃籃球邀請賽，今年雖逢主戰場「小巨蛋」縣立體育館翻修，賽事規模縮小，戰場轉至金城國中體育館，但觀眾與球員距離拉近，反而增添比賽熱鬧度及臨場感。

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李誠智說，近幾年金城盃參與隊伍，除本地球隊，更廣邀兩岸3地大學籃球勁旅，打造菁英組賽事，精彩、激烈的賽事過程，堪稱金門籃壇最大盛事。

2019年金城盃籃球邀請賽共計菁英交流組與社會競賽組10隊參賽，總計17日至21日1連5天舉辦19場次球賽。

除菁英組表演賽，邀請台灣UBA大專籃球聯賽公開組球隊台灣藝術大學、中州科大與中國寧波大學籃球隊，自19日至21日展開競技；社會組賽程，有金門在地的金門高中、金門大學等籃球校隊，還有台灣HBL高中籃球聯賽傳統名校南山高中、強恕高中籃球勁旅也將跨海參賽，賽程緊湊，精彩可期。

金門金城盃籃球邀請賽在金城國中體育館熱鬧開打，開幕賽的「大小金門之戰」，雙方球員在籃下積極卡位。（記者吳正庭攝）

金門金城盃籃球邀請賽在金城國中體育館熱鬧開打（記者吳正庭攝）

金門金城盃籃球邀請賽熱鬧開打，金門縣副縣長黃怡凱（左七）獻出上任「處女秀」，第一次出席地方體育賽事。（記者吳正庭攝）

2019年金城盃籃球邀請賽登場，共計菁英交流組與社會競賽組10隊參賽。（記者吳正庭攝）

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