瓊斯盃》籃板輸慘！台灣白隊遭約旦「天龍陣」打爆吞3連敗

台灣白不敵約旦。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕台灣白隊今日在2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，面對擁有5名逾200公分的約旦隊，在籃板球慘輸達25個，最終以69：93吞下3連敗，戰績1勝3敗。瓊斯盃明日將休兵1天，週四將到新莊體育館重燃戰火。

白隊首節靠著三大潛力新星吳永盛、林庭謙、曾祥鈞聯手進帳11分，助隊與約旦打成18：18平手，但第二節打完卻落後8分，且易籃後雖最近追到4分落後，卻因投籃命中率下滑，反被約旦擴大領先優勢，使地主二軍在前三節結束以51：64落後，且末節似乎有些氣力放盡，輸分逾20分，無緣終止連敗。

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白隊此仗表現最佳為205公分的曾祥鈞，繳出13分、4籃板及3抄截，吳永盛8分、3助攻，林庭謙挹注10分及周桂羽10分，團隊籃板僅20個，對手約旦則狂抓45籃板，包括15個進攻籃板，白隊在制空權完全喪失，只能以慘敗收場。

約旦共5人得分逾雙位數，206公分的贊恩更是勇猛，他不斷在禁區搶攻，展現驚人的投籃命中率，出手15次命中13球，攻下全隊最高28分，202公分的優瑟夫進帳15分、9籃板，約旦看著粗壯的身體及佔盡優勢的高度，本屆戰績為2勝3敗。

蘇士軒爭奪籃板球。（記者林正堃攝）

林庭謙上籃得分。（記者林正堃攝）

吳家駿拉桿後仰出手投籃。（記者林正堃攝）

曾祥鈞。（記者林正堃攝）

吳永盛拉桿上籃。（記者林正堃攝）

曾祥鈞上籃得分。（記者林正堃攝）



林俊吉行進間拋投得分。（記者林正堃攝）

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