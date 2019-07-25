棒球》台灣第一起非玉米區防治成功 亞太國際棒球訓練中心秋行軍蟲危機解除

亞太國際棒球訓練中心發現秋行軍蟲，市府今日宣布防治成功，將向農委會申請解除列管。（南市農業局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市亞太國際棒球訓練中心發生秋行軍蟲害，也是台灣第1起非玉米區案例，經市府會同專家現勘啟動緊急防治，市府農業局今（25）日表示，經過台南區農業改良場檢查，確認球場內未再發現秋行軍蟲蹤跡，後續將向農委會申請解除列管制，2019WBSC世界少棒錦標賽將明（26）日如期開打。

台南市亞太國際棒球訓練中心於7月18日經台南區農業改良場（簡稱台南場）鏡檢鑑定，證實主球場遭秋行軍蟲為害。

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南市農業局表示，自18日起該球場鑑定發現秋行軍蟲起，即會同工務局及施工單位持續進行球場場館裝修工程外，仍不遺餘力努力防治，讓場館在比賽前順利完成防治，今天經台南場檢查，確認秋行軍蟲防治成功，球場內未再發現秋行軍蟲蹤跡，為國內第一起非玉米區防治成功案例。

農業局強調，後續將透過性費洛蒙誘集器持續監測秋行軍蟲出沒，確保維持現有的防治成果。

2019WBSC世界少棒錦標賽將於明（26）日起至8月4日登場，台灣、日本、韓國、美國、墨西哥、古巴、委內瑞拉、澳洲、斐濟、捷克、義大利、南非等12支少棒強隊齊聚台南較勁。

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