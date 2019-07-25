跆拳道》痛批協跆協仍說謊！ 趙安華嗆聲：若沒心虛歡迎來告

趙安華緊咬跆拳道協會弊案。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國跆拳道協會第12屆監事趙安華今召開記者會，緊咬理事長吳兩平報假帳、安插兩兒子在協會任職，以及坐頭等艙等弊案，並嗆聲，「協會還在說謊，若爆料是錯的，你們沒有心虛，歡迎來告我！」

吳兩平日前否認在亞運參訪期間坐頭等艙，並強調在協會放置400萬的個人資產，所有家人出國的費用，皆用此筆款項扣除，絕無向體育署或國訓報帳和核銷。

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趙安華昨出示文件證明，吳兩平放在協會的400萬，其實只是週轉用的經費，且根本從未入帳，大部分透支款項，皆由部分職員代墊。

趙安華還質疑吳兩平向國訓中心報假帳，其二子每次隨培訓隊出國前，均先預支培訓隊公款數十至數百萬不等，返國之後即將培訓隊該次出國全部單據交予訓練組職員林子婷向國訓中心辦理核結。

對此，國訓中心執行長李文彬表示，預撥款項並非獨厚跆協，每一個單項協會，只要通過年度計畫，國訓中心都會撥出7至8成費用，之後協會再拿單據來核銷。

國訓中心執行長李文彬則回應，「具有報帳資格的人員，皆明確建立在名冊上，不符合資格的單據則全數退回。」

體育署署長高俊雄則說，經過釐清後，跆協的確有違法的嫌疑，我們已經請政風單位積極介入。

全國跆拳道協會預計於明天下午召開記者會，回應趙安華的指控。

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