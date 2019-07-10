跆協扔7成歷屆獎盃 教練、選手氣氣氣氣氣

跆拳道協會將完整或能修補的獎盃陳列於辦公室。（跆協提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕上週才傳出2010年廣州亞運金牌得主魏辰洋，將金牌拿去典當。昨又爆出跆拳道協會將獎盃當作垃圾丟棄，目前僅剩下約30%，讓許多教練和選手相當不滿。

跆協選手理事、前國家隊教練李佳融，日前在理事會就曾提出此事，他痛批，「太離譜！獎盃、獎狀並非協會私有財產，而是所有台灣教練和選手努力拚下來的榮耀，絕對是無價之寶，豈能任意丟棄。」

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台灣跆拳道擁有50年以上的歷史，也為台灣奪下史上首面奧運金牌，過去戰功彪炳。李佳融表示，「得知消息時真的很心痛，後人恐怕很難深入了解我國跆拳道的歷史。」

各大國際賽事，主辦單位通常會頒發獎盃、獎狀和獎牌，獎牌留給選手珍藏，其餘大部分由所屬協會保管。

跆協：獎盃已腐蝕生鏽

跆協理事長吳兩平表示，絕非惡意丟棄獎盃，「歷任協會都把獎盃、獎狀隨意丟棄在頂樓的置物室，但協會位於天母，硫磺酸重，加上漏水，許多獎盃已腐蝕斷裂和生鏽。」

李佳融則回應，獎盃就算斷裂生鏽，都應想辦法修復，甚至召開會議討論補救事宜，協會沒有權力擅自丟棄。

吳兩平則強調，「保留歷任獎盃是每一任協會的責任，我們接手時已是一團亂，且未做任何分類和整理，導致獎盃壞損，我們還特別請人整理和清洗，把完善、能修補的獎盃，清理後陳列在協會，剩下的才忍痛丟掉。」

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