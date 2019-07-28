U12世界盃》懸殊勝負之外 台灣南非戰2幕感動人心

約瑟夫甩棒差點打到球僮（右一），賽後主動致歉，兩人合照留念。（球僮提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12南非隊昨以懸殊的0：19輸給台灣隊，約瑟夫保送時不慎甩棒過猛、差點打到場邊球僮的畫面，經轉播單位不斷重播放送而吸睛。這位可愛弟弟坦言當下很尷尬，賽後特地找球僮道歉，兩人最後拍照留念，譜寫球場佳話。

約瑟夫甩棒前就是場中焦點，站在三壘防區的他，一次接球觸殺跑者，因為撲在地板上，強烈撞擊胸口，當場在場上痛得淚眼汪汪，邊哭邊守備。2局下，他獲保送上壘，意外被牽制出局，由於胸口再次衝撞又在休息室含著淚水，不停被轉播單位捕捉畫面。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，他獲保送當下，竟將棒子甩得老遠，直朝球僮而去，所幸並未砸到人。約瑟夫說，他太過緊張導致棒子握太緊，才會不小心甩了棒，「我有看到球棒差點打到人，覺得很尷尬。」

勒魯克斯投出觸身球，上前向朱育明握手致意。（取自愛爾達體育台）

不慎丟觸身 向台灣球員握手道歉

約瑟夫賽後在休息室遇到該名球僮，在教練陪伴之下主動道歉，兩人還合照。該名球僮笑說，他知道球員不是故意的，完全沒放在心上，「弟弟很可愛，希望他能朝向自己的目標繼續努力。」

除了這幕溫馨互動，還有一幕說明南非良好的棒球素養。投手勒魯克斯在3局上不慎對朱育明投出觸身球，不僅只有脫帽而已，還快步追上跑向一壘的朱育明，跟他握手致意，朱育明也拍拍他的肩膀。勒魯克斯說，他覺得很不好意思，才會上前致意。

南非領隊施華茲表示，其實這是南非的傳統，「我們教孩子，如果不小心丟到人，你就要上前跟人家道歉。」她說，在小朋友階段的教育很重要，「你必須去尊重比賽，而不是凌駕它。」

勒魯克斯夢想成為職棒球員。（記者龔乃玠攝）

大聯盟夢發芽 南非人小志氣高

雖然棒球實力明顯不如其他國家，近年來大聯盟在南非推廣棒球，打棒球人口增加之餘，小朋友萌生打職業的夢想，特別是在英戈培（Gift Ngoepe）成為首位非洲大聯盟球員，史考特（Tayler Scott）成南非首位大聯盟投手之後，成為被追逐的目標。

約瑟夫就是人小志氣高的代表，身高僅137公分，目標卻比誰都要更明確，「我最喜歡的球員就是英戈培，希望未來可以打職棒，然後為芝加哥小熊隊打球！」

約瑟夫夢想夢想為芝加哥小熊隊打球。（記者龔乃玠攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法