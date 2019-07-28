U12世界盃》「江黃」發威扣倒南非 今抗日硬碰硬

江宗駿敲出本屆台灣隊第1轟。（記者黃志源攝）

台灣隊長黃天賜單場5打點，助隊扣倒南非。（記者黃志源攝）

台灣隊江宗駿（中）敲2分砲，回休息室與隊友擊掌慶祝。（記者黃志源攝）

今台日大戰，台灣隊許子承待命登板。（記者黃志源攝）

國家隊首轟球 江宗駿留念

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃棒球賽，台灣隊昨狂掃16支安打，隊長黃天賜延續首戰火力，單場猛灌5分打點，開路先鋒「江江好」江宗駿更轟出球隊首發全壘打，終場以19：0提前4局扣倒南非隊，預賽2連勝和日本並列分組第一，兩隊將在今晚正面對決。

連2戰擔任開路先鋒的江宗駿，首戰對古巴無安打，昨猛敲4支安打，3局上逮中外角直球，成為本屆第6名開轟打者，也是A組唯一。他說，對古巴沒抓好節奏，回家後想著「這次打不好，下次打好」，昨擊中球以為只會射牆，很意外飛了出去。

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雙親和弟弟都在現場看球，江宗駿說繞壘時腦袋一片空白，回到休息室很多隊友虧他，「強喔！」那顆全壘打球，後來也透過工作人員找了回來，他說會好好收藏在家裡，直言此役會成為記憶中的球賽，「因為是我在台灣隊打出第一支全壘打！」

台灣隊昨刻意讓4投輪流投1局，總教練李國強表示，考量後面賽事會比較重要，儘可能讓每個投手上場適應投手丘。

全力射日 4主力投手備戰

台灣預賽剩餘3戰對手為日本、捷克和斐濟，後2戰預計輕鬆應對，因此今晚對日本將精銳盡出。李國強表示，張耀允、林丞宥、許子承和余硯誠4名主力投手都將備戰。

無論對手是誰，心情不要受影響，是李國強灌輸給球員的觀念，就算對手是日本也是如此，「日本球風和台灣類似，戰術面和攻擊面的部分，我們早上會再叮嚀，幫助他們進入狀況。」

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