瓊斯盃》歸化洋將打球不能只為錢 錢薇娟觀點一針見血

台灣白總教練錢薇娟提出建言，認為歸化洋將的認同感很重要。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第41屆威廉瓊斯盃於上週日落幕，台灣藍、白都僅繳出2勝3敗的成績，表現不理想，歸化洋將議題再度浮出檯面。

白隊總教練錢薇娟直言，「若能有一名活動力佳的長人加入，台灣女籃才有機會與亞洲列強抗衡，甚至晉升世界16強。」

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台灣女籃連兩屆世大運都打進8強，錢薇娟認為，「我們大學層級在世界都很有競爭力，但到了成人國際賽卻大幅下滑，身材劣勢成最大的障礙；快速球風也許能帶動進攻，但防守就完全沒轍。」

錢薇娟提出建言，歸化洋將的「認同感」很重要，日本近年積極找尋外籍選手加入學生籃球，這批有潛力的球員，經過高中、大學的磨練，能夠快速融入體系，且產生榮譽心，並非完全為錢打球，才是長遠之道。

前國家隊教練休格利在2015年曾引薦美國193公分的史沃斯來台測試，但瓊斯盃過後就無疾而終。近年雖有混血中鋒包喜樂加入，但內線仍過於單薄，找尋歸化刻不容緩。

全國籃球協會表示，無論男、女籃都不斷在尋覓歸化人選，目前國家女籃華格納教練也有透過管道，推薦合適的名單，希望這些選手能盡快來台測試，籃協一定全力配合。

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