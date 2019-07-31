跆拳道》「不死鳥」酒醉闖女宿自毀前程 教練、隊友難以置信

陳靖。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕雅加達亞運跆拳道品勢銅牌國手陳靖，被爆出因酒醉，在國家射擊基地公西靶場闖入女國手寢室。陳靖解釋，「當時喝醉了，完全沒印象此事。」跆拳道協會則在第一時間將陳靖退訓。

根據當晚與陳靖喝酒的隊友透露，當時並未察覺陳靖有異狀，大家也各自回到寢室休息，他卻獨自一人離開房間，闖入女選手寢室。

請繼續往下閱讀...

據悉，陳靖進入的寢室為雙人房，但受害者的室友並未在房間，當時陳靖也未脫去衣物，或限制對方行動，但試圖叫醒被害人，並觸摸到對方小腿；被害人也到隔天醒來質問室友才驚覺異狀，內心受創，最後被害人室友堅持報案，此事才曝光。

爆發此事件，陳靖教練與隊友都相當震驚，口徑一致的表示，「陳靖為人謙遜，與隊友相處也很融洽，且訓練態度良好，第一時間聽到名字，還以為認錯人，不敢相信是真的。」

陳靖曾於2017年台北世大運前夕受傷骨折，在膝蓋打入鋼釘，當時醫生曾評估恐危及選手生涯，但陳靖靠著意志力努力復健，重新站上跆拳舞台，更在隔年的亞運男子個人品勢摘銅，「不死鳥」精神感動許多人，未料最後竟因喝酒誤事，自毀前程。

目前陳靖遭跆協禁賽，是否有機會再當國手？跆協回應，「要等法院裁示判決結果，才會送紀律委員會，決定禁賽時間。」

全國射擊協會力挺選手，「事發當下就立刻通報，國訓中心也隨即派人北上，協助選手處理後續；目前已經召開兩次會議，且雙方學校都進入性平會處理。目前最擔心的是此事件爆發後，會對選手造成二度傷害。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法